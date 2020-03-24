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İngiltere'de sokağa çıkışlar sınırlandırıldı, ticari işletmeler kapatıldı

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmelerin kapatılmasına karar verildi.

24.03.2020 00:24 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:24
İngiltere'de sokağa çıkışlar sınırlandırıldı, ticari işletmeler kapatıldı
İngiltere 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken, marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmelerin kapatılmasına karar verildi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ulusa sesleniş konuşmasında alınan yeni kararları açıkladı.
Virüsün yayılmasının önlenmesinin önemine değinen Johnson, "Bu akşam itibarıyla İngiliz halkına çok basit bir talimat vermek durumundayım. Evde kalmalısınız." dedi.
Halkın ancak gerekli alışverişler, ihtiyacı olanlara yardım etmek, tek başına spor ve tıbbi ihtiyaç için evlerinden çıkmalarına müsade edileceğini söyleyen Johnson, işe gitmek için yapılacak seyahatlere de ancak işin evde yapılamayacağı durumlarda izin verileceğini duyurdu.
Kuralları ihlal edenlere para cezası verilecek
Kurallara uyulmaması durumunda polisin para cezası verme ve toplantıları dağıtma yetkisine sahip olacağını söyleyen Johnson, "Arkadaşlarınızla buluşmamalısınız. Arkadaşlarınız sizden buluşmanızı isterse 'hayır' demelisiniz. Evinizde yaşamayan aile üyeleriyle görüşmemelisiniz. Gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlar dışında alışveriş yapmamalısınız ve bunu (gıda ve ilaç alışverişi) olabildiğince az yapmalısınız." diye konuştu.
Saedece marketler ve eczaneler açık kalacak
Johnson, giyim ve elektronik mağazaları, kütüphaneler, oyun bahçeleri, açık hava spor salonları ve ibadethanelerin yanı sıra elzem öneme sahip olmayan ürünleri satan işletmelerin kapatılmasına da karar verildiğini söyledi.
Ayrıca ev halkı hariç iki kişiden fazla toplantıların yasaklandığını duyuran Başbakan, cenaze törenleri hariç düğün, vaftiz törenlerinin de aralarında olduğu tüm sosyal etkinliklerin durdurulduğunu bildirdi.
Bu önlemlerin şu aşamada 3 hafta uygulamada kalacağını, ancak süreci izleyeceklerini kaydeden Johnson, kurallara uyulmaması durumunda çok sayıda kişinin hayatını kaybedeceğini söyledi.
Ölü sayısı 335 oldu
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 54 artarak 335'e çıkmıştı. Ölü sayısı artarken Johnson, pazar günü kalabalıklar halinde sokağa çıkılmasının ardından yaptığı açıklamada, daha sert önlemleri hayata geçirebileceklerini söylemişti.
Toplumsal bağışıklık kazanılması için virüsün kontrollü bir şekilde yayılması stratejisini izleyen İngiliz hükumeti, eleştirilerin ve toplamda ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik değerlendirmelerin ardından politikasında değişikliklere gitmek zorunda kalmıştı.
Hükumet, geçen hafta yeni bir emre kadar tüm okulların kapatılmasına karar vermişti. Ayrıca Londra'da metro hatlarının kısmen kapatılmasına yönelik uygulama da hayata geçmişti. Geçen hafta barlar, restoranlar, kafe ve sinema gibi işletleler de kapatılmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Boris Johnson, İngiltere, Güncel

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