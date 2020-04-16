Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

İngiltere'de sokağa çıkma yasağı 3 hafta daha uzatıldı

İngiltere'de korona virüs nedeni ile ilan edilen sokağa çıkma yasağı 3 hafta daha uzatıldı.

16.04.2020 21:30 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:30
İngiltere'de sokağa çıkma yasağı 3 hafta daha uzatıldı

İngiltere 'de korona virüs nedeni ile ilan edilen sokağa çıkma yasağı 3 hafta daha uzatıldı. Dışişleri Bakanı Dominic Raab, "Kısıtlamaları kaldırılması için 5 koşulun sağlanması gerekiyor" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile birçok Avrupa ülkesi sokağa çıkma yasağı ilan etti. İngiltere'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağı 3 hasta daha uzatıldı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a vekalet eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab, bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında korona virüs salgını ile başa çıkabilmek için ülkedeki sokağa çıkma yasağına en azından 3 hafta daha devam edileceğini duyururken, önlemlerin gevşetilmesinin halk sağlığına ve ekonomiye zarar verme riski taşıdığını açıkladı. Raab, "Enfeksiyon oranımız hala ihtiyacımız olduğu kadar düşük değil" ifadelerini kullanırken, "Tünelin sonunda ışık var, ancak şu anda bu salgının hem hassas hem de tehlikeli bir aşamasındayız. Yürüttüğümüz önlemleri gevşetmek için acele edersek, tüm fedakarlıkları ve yapılan tüm ilerlemeleri riske atabiliriz" dedi.

"Kısıtlamaları kaldırılması için 5 koşulun sağlanması gerekiyor"

Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiltere'de korona virüs nedeni ile uygulanan sokağa çıkma yasağı ve sosyal hayattaki kısıtlamaların kaldırılması için 5 koşulun sağlanması gerektiğini dile getirirken, bu koşulların neler olduğunu açıkladı. Raab, İngiltere'deki günlük ölüm hızında "sürekli ve tutarlı" bir düşüşün görülmesi, enfeksiyon oranının "yönetilebilir seviyelere" düştüğünü gösteren güvenilir verilerin sağlanması gerektiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı, ayrıca testlerin ve Kişisel Koruyucu Donanımların talebi karşılayabilecek düzeyde olması ve teminini sağlanabilmesi, Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) bu süreçle başa çıkabileceğinden emin olunması gerektiğini vurguladı. Bakan, 5 koşuldan sonuncusun ise herhangi bir düzenlemenin ikinci bir sıçrayış riskini getirmeyeceğinden emin olmak olduğunu açıklarken, bu süreçte ulusal çabanın birlikte sürdürülmesi gerektiğini, hükümetin yapması gerekenlere odaklanmaya devam edeceğini aktardı.

İngiltere'de toplam korona virüs vaka sayısı 103 bin 93'e, hayatını kaybedenler ise 13 bin 729'a ulaştı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Boris Johnson, İngiltere, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Haberler
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı Haberler
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı
Tahliye olan Alaattin Çakıcı, Erdoğan ve Bahçeli’ye teşekkür etti Haberler
Tahliye olan Alaattin Çakıcı, Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki’nin küvet pozuna beğeni yağdı Haberler
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki'nin küvet pozuna beğeni yağdı
Rize’nin yengesi, sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı Haberler
Rize'nin yengesi, sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Haberler ›› Güncel ››İngiltere'de sokağa çıkma yasağı 3 hafta daha uzatıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:44: Karsan Otomotiv, üretimin kısmi olarak başlamasına karar verdi - Haber 22:44: Antalya'da karantinaya uymayan 83 kişiye 261 bin 580 lira cezai işlem uygulandı - Haber 22:43: 81 yaşındaki kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti - Haber 22:40: Türk Telekom upload hızlarını 2 katına çıkardı - Haber 22:40: Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Haber 22:23: Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi: Ekonomiye maliyeti ağır olurdu - Haber 21:52: Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi - Haber 20:46: Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi - Haber 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi - Haber