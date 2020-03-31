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İngiltere'de sokağa inen yabani keçiler böyle görüntülendi

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle boş kalan sokakları yabani keçiler bastı.

31.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:01
İngiltere'de sokağa inen yabani keçiler böyle görüntülendi

İngiltere 'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle boş kalan sokakları yabani keçiler bastı.

İngiltere'nin Llandudno kasabasında, koronavirüs nedeniyle boş kalan sokaklara yabani keçiler indi. Bunun üzerine birçok bölge sakini keçilerin sokaklarda dolaştığı anları kameraya alıp durumu sosyal medya hesaplarında paylaştı.  Görüntülerde, sürü halindeki birçok keçinin boş sokaklarda dolaştığı ve evlerin bahçelerindeki bitkileri yediği görüldü.

Birçok sosyal medya kullanıcısı ise keçilerin genellikle hava koşullarının kötü olduğu durumda Great Orme'den kasabaya geldiğini ancak bu sefer keçilerin, koronavirüs nedeniyle boş kalan kasabanın daha da iç kısmına doğru ilerlediğini belirtti.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İngiltere, Dünya
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