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İngiltere'de son 24 saatte 917 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) kaynaklı vaka ve ölüm bilançosu yükselişe geçti.

11.04.2020 17:09 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:09
İngiltere'de son 24 saatte 917 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) kaynaklı vaka ve ölüm bilançosu yükselişe geçti. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 917 artarak, 9 bin 875 oldu.

İngiltere'de 11 yaşındaki bir koronavirüs hastasının hayatını kaybetmesiyle virüsten kaynaklı ölümler son 24 saatte 917 artarak, 9 bin 875 oldu. Yetkililer hayatını kaybeden 11 yaşındaki çocuğun, altta yatan başka sağlık sorunları olmadığını belirtti. Ülkedeki toplam koronavirüs vaka sayısı ise 24 saatte 5 bin 233 kişi artarak 78 bin 991'e yükseldi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya
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