Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 621 kişi öldü

İngiltere'de son 24 saatte 621 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 28 bin 131'e yükselirken, günlük korona test sayısı 100 bine ulaştı.

İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 621 kişi öldü
02.05.2020 18:27 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:31
İngiltere'de son 24 saatte 621 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 28 bin 131'e yükselirken, günlük korona test sayısı 100 bine ulaştı.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 230 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İngiltere'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 621 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 28 bin 131'e yükseldi. Ülkede 4 bin 806 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 182 bin 260'a ulaştığı ifade edildi.

Öte yandan İngiltere'de yapılan korona test sayısı 1 milyon 129 bin 907'ye ulaştı. - LONDRA

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

5 aylık hamile olan Bircan Bali’nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Son Dakika: Türkiye’de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336’ya yükseldi Haberler
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi Haberler
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haberler
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit’te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı Haberler
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek Haberler
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı Haberler
İş insanı babasını öldüren 16 yaşındaki kız, cinayeti neden işlediğini anlattı
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor Haberler
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Haberler››Güncel››İngiltere'de son 24 saatte korona virüsten 621 kişi öldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:00: Tire'de çekirgeler, Akarca Ovası'nı istila etti - Haber 20:00: Suudi firmasının Türk işçilere dönüş izni vermediği iddiası - Haber 19:52: Bozova'da, husumetli aileler arasında 'arazi' kavgası: 6 yaralı - Haber 19:52: Rus ordusu Suriye'de ABD askerlerinin yolunu kesti - Haber 19:50: Almanya'dan getirilen Türk vatandaşlarına Samsun'a özgü "kaymaklı atom" ikramı - Haber 19:39: Sağlık Bakanı Koca: 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü - Haber 19:26: Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi - Haber 18:46: Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı - Ekonomi 16:49: Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi - Haberler 15:53: Cristiano Ronaldo, Portekiz'de satın aldığı adayı keşfe çıktı - Spor