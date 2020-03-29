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İngiltere'de son 24 saatte koronadan 209 kişi hayatını kaybetti

İngiltere'de son 24 saatte 209 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 228'e yükseldi.

29.03.2020 17:45 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:45
İngiltere'de son 24 saatte koronadan 209 kişi hayatını kaybetti
İngiltere 'de son 24 saatte 209 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu korona virüsünden ölenlerin sayısı bin 228'e yükseldi.
Küresel çaplı bir sorun haline gelen korona virüsü salgını yayılmaya devam ediyor. İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 209 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu korona virüsünden ölenlerin sayısının bin 228'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 19 bin 522'ye ulaştığı ifade edildi.
İngiltere Kabine Ofisi Bakanı Michael Gove, İngiltere'nin önemli bir dönemden geçtiğini söyledi. Virüsün yayılmasının insanların davranışlarına bağlı olacağını ifade eden Gove, sosyal mesafe kuralına uymanın "hayati derecede önemli" olduğunu vurguladı.
Öte yandan, İngiltere'de korona virüs önce Kraliyet ailesine sonrasında ise hükümete sıçradı. Ülkenin Başbakanı Boris Johnson dünyada korona virüse yakalanan ilk lider oldu.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İngiltere, Güncel

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