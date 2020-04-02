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İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 569 ölüm

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 569 kişi hayatını kaybetti.

02.04.2020 16:21 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:21
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 569 ölüm

İngiltere 'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 569 kişi hayatını kaybetti. Ülkede ölü sayısı 2 bin 352'ye yükseldi.

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 569 kişinin ölmesiyle, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 352'ye yükseldi. Ülke genelinde 163 bin 194 test yapıldığı ve koronavirüs tespit edilen kişilerin toplamının 33 bin 718'e çıktığı bildirildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İngiltere, Dünya
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Haberler ›› Dünya ››İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 569 ölüm - Haberler

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