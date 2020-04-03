Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 684 ölüm

İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 684 kişi yaşamını yitirdi.

03.04.2020 16:21 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:21
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 684 ölüm

İngiltere 'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 684 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi.

İngiltere'de koronavirüs nedenilye son 24 saatte 684 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3 bin 605'e çıktı. İngiliz medyası can kayıplarını 'acı rekor' olarak duyurdu. Ülkede toplamda 173 bi 784 test yapıldığı; koronavirüs tespit edilenlerin sayısının ise 38 bin 168'e yükseldiği açıklandı.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İngiltere, Dünya
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Dünya ››İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 684 ölüm - Haberler

Dünya Manşet

Haberler

Ford, koronavirüs nedeniyle Avrupa’da üretime ara verdi Haberler
Ford, koronavirüs nedeniyle Avrupa'da üretime ara verdi
İngiltere’de korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı hızla artıyor Haberler
İngiltere'de korona tablosu endişe verici! Ölü sayısı hızla artıyor
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? Haberler
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler?
Karantinadaki askerlerinin tahliyesini isteyen komutan, görevden alındı Haberler
Karantinadaki askerlerinin tahliyesini isteyen komutan, görevden alındı
İspanyol gribi salgınında yaşananları o anlara tanıklık eden yaşlı adam anlattı Haberler
İspanyol gribi salgınında yaşananları o anlara tanıklık eden yaşlı adam anlattı
ABD’de Demokrat Senatör’den tarihi konuşma! Cumhuriyetçilere sitem etti Haberler
ABD'de Demokrat Senatör'den tarihi konuşma! Cumhuriyetçilere sitem etti
İtalya’da tuhaf korona ölümleri! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar Haberler
İtalya'da tuhaf korona ölümleri! Uykuya dalıp bir daha uyanmıyorlar
ABD’li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir Haberler
ABD'li uzmanlar araştırdı! Koronavirüs iki yolla daha bulaşabilir

Son Dakika Dünya Haberleri

17:10: Bulgaristan?da TIR kuyruğunda zincirleme kaza: 2 ölü - Haberler 17:10: İranlı kadın sitenin bahçesinde ölü bulundu - Haberler 17:09: Marmaris'in tüm giriş noktaları kontrol altında - Haberler 17:06: Polisten sahte içki operasyonu: 154 bin TL değerinde malzeme ele geçirildi - Haberler 17:04: Üvey kardeşlerini bıçaklayan genç tutuklandı - Haberler 16:50: Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Haberler 16:28: Prof. Dr. Mehmet Öz: Koronavirüs tedavisinde umut verici gelişmeler yaşanıyor 16:08: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi - Haberler 16:02: Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı - Haberler 15:58: Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı - Haberler 14:53: Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış - Haberler 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu