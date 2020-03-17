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İngiltere'de sosyal yaşam durma noktasına geldi

İngiltere'nin başkenti Londra'da yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) yol açtığı korku nedeniyle şehrin ünlü meydanları boş kaldı.

17.03.2020 16:08 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:12
İngiltere 'nin başkenti Londra 'da yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) yol açtığı korku nedeniyle şehrin ünlü meydanları boş kaldı. Kraliyet Opera Binası'nda planlanan gösteriler iptal edilirken, birçok tiyatro sahnesine ise ilgi azaldı. İngiltere'de sosyal yaşam durma noktasına geldi

Kaynak: AA

Etiketler : İngiltere, Londra, Güncel

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