İngiltere'de Suriyeli Cemal'i Darbeden Saldırgan Genç, Ülkeyi Terk Etti

İngitere'nin Huddersfield kentindeki bir lisede bulunan 15 yaşındaki Suriyeli sığınmacıya saldıran öğrenci, kardeşinin söylediğine göre İngiltere'yi terk etti.

BAŞKA ÜLKEDE YAŞAYAN AKRABALARININ YANINA TAŞINDI

İngiltere'nin Mail Online sitesine konuşan sardırganın büyük kardeşi, küçük kardeşi ve annesinin videonun sosyal medyada gündem olması üzerine tehditler aldıklarını, bu yüzden başka bir ülkede yaşayan akrabalarının yanına taşındıklarını belirtti.

"SALDIRININ NEDENİ DAHA ÖNCE YAŞANAN BİR OLAY"

Saldırganın abisi ayrıca kardeşinin Suriyeli öğrenciye saldırmasının nedeninin daha önce yaşanan bir olay olduğunu iddia etti. 16 yaşındaki saldırganda Suriyeli Cemal'e saldırmasının arkasında ırkçılık yatmadığını söylemişti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞMIŞTI

İngiltere'nin Huddersfield kentindeki bir lisede Suriyeli bir öğrenciye yaşıtları tarafından şiddet uygulandığı görülen bir videoya sosyal medyada tepki yağmıştı.

Sosyal medyada gündem olan videoda Suriyeli öğrencinin itildiği, önce yere yatırıldığı, ardındanboğulmaya çalıştığı görünüyor. Saldırıyı yapan öğrenciler hakkında hukuki işlem başlatılmıştı.

Genç, Ülkeyi Terk Etti">

CEMAL VE AİLESİNE YARDIM TOPLANDI

Cemal'e saldırıda bulunan İngiliz çocuk ise hakkında soruşturma başlatılmasının ardından olanlar nedeniyle üzgün olduğunu belirtmiş ve ırkçı olmadığını, olaydan bir gün önce aralarında bir tartışma geçtiğini ifade etmişti. Videonun yayılmasından bir gün sonra, Cemal'in kız kardeşinin de saldırıya uğradığı görüntüler ortaya çıkmış, genç kızın gözlüklerini kırarak bileklerini kesmeye çalıştığı öğrenilmişti. Cemal ve ailesine yardım için 'Gofundme' bağış platformu aracılığıyla 24 saatten az bir sürede 143 bin İngiliz sterlini (945 bin 641 TL) yardım toplandı.