21.06.2019 23:35
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İngiltere'de televizyon programında kameralara aldırış etmeden ilişkiye girdiler!

İngiltere'de ekrana gelen Aşk Adası programına, kendilerini izleyen kameralara aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren yarışmacılar damga vurdu.

İngiltere 'de yayınlanan reyting rekortmeni Aşk Adası programında yarışmacılar kameralara aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi.

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Aşk Adası yarılmasına katılan Tommy Fury ile Mae Hague, kadın ve erkeklerin aynı evde yaşadığı ve 24 saat kameralarla izlendikleri Aşk Adası programında ilişkiye girdi. Yorgan altında kısa süre öpüşen çift daha sonra kameralara aldırış etmeden ilişkiye girdi. Görüntüleri izleyen bazı televizyon seyircileri sosyal medya üzerinden bu duruma tepki gösterdi. Aşk Adası programında daha önce de bir çift kameralara aldırış etmeden ilişkiye girmişti.

İngiltere'de televizyon programında kameralara aldırış etmeden ilişkiye girdiler!
İngiltere , Magazin

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