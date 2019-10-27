İngiltere'de tırda 39 cesedin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 5'e yükseldi

Essex polisinin açıklamasına göre, olayla bağlantılı olduğu şüphesiyle aranan 20 yaşlarındaki bir kişi, İrlanda'nın başkenti Dublin'de gözaltına alındı. Böylece tırın sürücüsü dahil soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 5'e çıktı. Polis ayrıca, 25 yaşındaki sürücü Maurice Robinson'ın 39 kişiyi öldürme ve insan kaçakçılığı suçlamasıyla pazartesi günü mahkemeye çıkarılacağı duyurdu.

CESETLER VİETNAMLI MI ÇİNLİ Mİ?

Olayın meydana geldiği 23 Ekim'de yapılan açıklamalarda 8'i kadın 39 kişinin Çinli olduğu duyurulsa da ailelerin beyanları çerçevesinde kurbanların büyük çoğunluğunun Vietnamlı olabileceği değerlendiriliyor. Vietnam'ın Londra Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada da, yakınlarından haber alamayanlar için özel bir telefon hattının açıldığı kaydedildi.

POLİS YETKİLİSİ: CESETLERİ TEŞHİS EDİYORUZ

Andrew Mariner adlı polis yetkilisi, kamyonun 19 Ekim'de Bulgaristan'dan geldiğini ve şoförün sorgulandığını belirterek şunları söyledi:

"Birçok kişinin hayatını kaybettiği trajik bir olayla karşı karşıyayız. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Şu anda cesetleri teşhis etme aşamasındayız. Ancak bu uzun zaman alabilir" dedi. Cesetlerin bulunmasından ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi.

İNGİLTERE İÇİŞLERİ BAKANI: ŞOK İÇİNDEYİZ

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, olayla ilgili ilk açıklamasında "Şok içindeyiz ve büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Çok trajik bir olay" dedi.

Olayın yaşandığı Thurrock bölgesinin Muhafazakâr milletvekili Jackie Doyle-Price ise paylaştığı Twitter mesajında "İnsan kaçakçılığı korkunç ve son derece tehlikeli bir olgu. Umarım Essex emniyeti bu katilleri yakalar ve yargı önüne çıkarır" dedi.

2000 yılında İngiltere'nin Dover kentinde 58 Çinli göçmenin cesedi bir kamyonda bulunmuş, kamyonun Hollandalı sürücüsü cinayetten hüküm giyerek hapis cezasına çarptırılmıştı.

NE OLMUŞTU?

İngiliz polisi 23 Ekim sabahı aldığı ihbar üzerine gittiği Waterglade sanayi sitesinde tır ile 39 cesedin yer aldığı konteyneri bulmuştu.

Belçika makamları, konteynerin Zeebrugge Limanı'na 22 Ekim'de yerel saatle 14.49'da ulaştığını ve aynı gün gemiyle İngiltere'ye doğru yola çıktığını bildirmişti.

İngiliz makamları da gece yarısı İngiltere'nin Purfleet Limanı'na varan konteynerin, buradan Bulgaristan'da kayıtlı bir şirkete ait tır tarafından alınarak sanayi sitesine götürüldüğünün tespit edildiğini açıklamıştı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, tırın Varna'da İrlanda Cumhuriyeti vatandaşı adına kayıtlı bir şirkete ait olduğunu kaydetmişti.

İngiltere'nin liman kenti Dover'da da 2000'de bir konteynerde 58 Çinlinin cesedi bulunmuştu.