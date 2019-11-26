İngiltere'de tırda bulunan 39 cesede ilişkin gözaltılar sürüyor

İngiltere'nin Essex kentinde bir tırda Vietnamlı 39 kişinin ölü bulunmasıyla ilgili İngiltere'de 1 kişi daha gözaltına alındı.



İngiltere'de bir kamyon kasasında ölü bulunan 39 Vietnamlı ile ilgili devam eden soruşturma kapsamında 1 kişi daha gözaltına alındı. Essex kolluk kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 39 Vietnamlının ölümüyle ilgili bir başka kişinin daha gözaltına alındığını duyurdu. Essex polisi, Doğu Londra'da bulunan Dalston'a bağlı Purfleet'te kimliği henüz açıklanmayan 36 yaşındaki bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bir mahkeme yetkilisi de 'ölüm kamyonu' davasında bir sonraki duruşmanın 13 Aralık'ta Londra Merkez Ceza Mahkemesinde görüleceğini söyledi.



Kasım başında Essex polisi, Grays bölgesinde yer alan bir sanayi parkında bir tırın kasasında 39 donmuş ceset bulmuştu. Cesetlerin tamamının Vietnam vatandaşlarına ait olduğu açıklanmış, yaşları 15 ila 44 arasında değişen 31 erkek ve 8 kadının kamyon kasasında Belçika'dan İngiltere'ye geldiği doğrulanmıştı. Kamyon şoförü Maurice Robinson da dahil olmak üzere olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı. 39 kişinin öldürülmesi dahil birden fazla suçlama yapıldı. Vietnam polisi de insanları Birleşik Krallık'a kaçak yollarla gönderen bir suç şebekesinin parçası olduğundan şüphelenilen birkaç kişiyi gözaltına aldığını bildirdi. - LONDRA

Kaynak: İHA