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İngiltere'de tırın arkasında ölü bulunan 39 kişiden ikisi 15 yaşında

İngiliz polisi, bir tırın arkasında ölü bulunan 39 Vietnam vatandaşının kimliğini açıkladı.

08.11.2019 18:16 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:16 İngiltere'de tırın arkasında ölü bulunan 39 kişiden ikisi 15 yaşında
İngiliz polisi, bir tırın arkasında ölü bulunan 39 vatandaşının kimliğini açıkladı.
Olayı soruşturan Essex bölgesi polisinden yapılan açıklamaya göre, ikisi 15 yaşında olan kurbanların en yaşlısı ise 44 yaşında.
10'u 20 yaşının altında olan kurbanlar arasında "nefes alamadığı ve ölmek üzere olduğuna" dair ailesine mesaj gönderen Pham Thi Tra My adlı 26 yaşındaki kadın da bulunuyor.
Polis Şefi Yardımcısı Tim Smith, kimlik tespit sürecinin önemine işaret ederek, "Önceliğimiz, kurbanların kimliklerini tespit etmek, itibarlarını korumak ve kurbanların arkadaşları ile ailelerini desteklemek oldu." ifadesini kullandı.
Smith, öncelikle kurbanların yakınlarına verildiğini, yas tutmaları için belli bir süre verildikten sonra isimlerin kamuoyuna açıklandığını söyledi.
Olay
İngiliz polisi, 23 Ekim sabahı aldığı ihbar üzerine gittiği sanayi sitesinde bir tırın arkasındaki konteynerde 39 ceset bulmuştu.
Belçika makamları, konteynerin Zeebrugge Limanı'na 22 Ekim'de yerel saatle 14.49'da ulaştığını ve aynı gün gemiyle 'ye doğru yola çıktığını bildirmişti.
Olayla ilgili tırın sürücüsü İngiliz Maurice Robinson ile tırı Belçika'da limana götürdüğü belirtilen 22 yaşındaki İrlandalı Eamonn Harrison tutuklanmıştı. İngiltere, İrlanda'dan Harrison'ın iadesini istemişti.

İngiltere, Vietnam, Güncel

Kaynak: AA

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