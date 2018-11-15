İngiltere'de Üçüncü Brexit İstifası

İngiltere
'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Esther McVey, Avrupa Birliği
(AB
) ile varılan Brexit anlaşmasını gerekçe göstererek istifa ettiğini duyurdu.
İngiltere'de bugün istifa eden üçüncü bakan olan McVey, Twitter
hesabından yayımladığı istifa mektubunda, "Dün kabinenin önüne getirilen anlaşma Brexit referandumunun sonucuna saygı göstermiyor." ifadesini kullandı.
Bu sabah Brexit Bakanı Dominic Raab ve Kuzey İrlanda
'dan Sorumlu Devlet Bakanı Shailesh Vara da Brexit anlaşmasını gerekçe göstererek istifa etmişti.
İngiltere Başbakanı Theresa May
, dün 5 saatten uzun süren kabine toplantısının ardından ülkesinin AB ile vardığı Brexit anlaşmasının bakanların ortak desteğini aldığını açıklamıştı.
15 Kasım 2018 Perşembe 13:36