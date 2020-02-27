Haberler » Güncel » İngiltere'de vaka sayısı 15'e yükseldi - Haber

İngiltere'de vaka sayısı 15'e yükseldi

İngiltere'de 2 kişiye daha korona virüsü teşhisi konulmasıyla toplam vaka sayısı 15'e yükseldi.

27.02.2020 13:05 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:05İngiltere'de vaka sayısı 15'e yükseldi
'de 2 kişiye daha korona virüsü teşhisi konulmasıyla toplam vaka sayısı 15'e yükseldi.
Çin'in kentinden dünyaya yayılan korona virüsü İngiltere'yi de alarma geçirdi. İngiltere Sağlık Direktörü Prof. Chris Whitty, bugün yaptığı açıklamada 2 kişide daha korona virüsü tespit edildiğini ve ülkedeki toplam vaka sayısının 15'e yükseldiğini söyledi. Virüsün hastalara ve Kanarya Adaları grubundan Tenerife'de geçtiği belirtilirken, hastaların başkent Londra'daki Royal Liverpool ve Royal Free Hastanesindeki enfeksiyon merkezlerine sevk edildiği kaydedildi.
Çin'de korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 747'ye yükselirken, Fransa'da 2, Güney Kore'de 13, Japonya'da 4'ü karantina gemisinde 4'ü ülke genelinde olmak üzere toplam 8, İtalya'da 12, İran'da 22, Hong Kong'da 2, Tayvan'da 1 ve Filipinler'de 1 kişi hayatını kaybetti.
(Yunus Dalgıç/İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, İtalya, Wuhan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
12:28  Zeytinyağı faydaları ve zeytinyağının sağlığa etkileri
27.02.2020 15:23:09