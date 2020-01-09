İngiltere'de yapılan araştırmada sağlıklı yaşam tarzının ömrü uzattığı sonucuna varıldı

Sağlıklı hayat tarzını benimseyen kadınların 10 yıl, erkeklerin ise 7 yıl daha fazla hastalığa yakalanmadan yaşadığı bildirildi.

İngiliz tıp dergisi British Medical Journal'de (BMJ) yayımlanan bir araştırma kapsamında, 111 bin kişinin yaşam tarzı 20 yıldan uzun süreyle incelendi.

Araştırma, sağlıklı yaşam tarzını benimseyen kadınların 10, erkeklerin 7 yıl daha fazla kansere, kalp rahatsızlıklarına, Tip 2 diyabete yakalanmadan yaşadığını ortaya koydu.

Çalışma kapsamında, sağlıklı yaşam tarzı olan kişilerin hiç sigara içmediği, sağlıklı ve dengeli beslendiği, her gün yarım saat hareketli veya aşırı olmayan aktivite yaptığı, vücut kitle indeksinin 18.5-24.9 arasında olduğu, alkolü sadece ölçülü şekilde tükettiği vurgulandı.

Araştırmaya katılan 50 yaşındaki 73 bin kadın ile 38 bin erkeğe bu beş kriterden en azından dördünü karşılayıp karşılamadıkları soruldu. Söz konusu kriterlerin dördünü karşılayan kadınların, kriterleri karşılamayanlara göre de 10 yıl daha uzun süre yaşadıkları tespit edildi.

Sağlıklı yaşayan erkeklerin de sağlıksız yaşam tarzını benimseyenlere oranla 7 yıl fazla yaşadıkları saptandı.

Çalışmada, günde 15'den fazla sigara içen erkekler ile vücut kitle indeksi 30'dan fazla olan obez kadın ve erkeklerin en düşük hastalıksız yaşam süresine sahip olduğu belirtildi.

Sağlıklı yaşam tarzının sadece kansere, kalp damar rahatsızlıklarına ve Tip 2 diyabete yakalanma riskini düşürmediği kaydedilen araştırmada, aynı zamanda bu rahatsızlıklara yakalanan kişilerin, sağlıklı yaşam tarzı olmayanlara göre daha uzun süre hayatta kalabilmesini sağladığı ifade edildi.

Kaynak: AA