Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››İngiltere'de yaşayan minik Rüzgar yardım eli bekliyor - Haberler

İngiltere'de yaşayan minik Rüzgar yardım eli bekliyor

İngiltere'de yaşayan Tarkan Erdoğan, SMA hastası sekiz aylık yeğeni Rüzgar için yardım kampanyası başlattı.

25.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:54
İngiltere'de yaşayan minik Rüzgar yardım eli bekliyor

İngiltere 'de yaşayan Tarkan Erdoğan, SMA hastası sekiz aylık yeğeni Rüzgar için yardım kampanyası başlattı.

İngiltere'de yaşayan Tarkan Erdoğan,  bebekleri ve çocukları etkileyen; kaslarını kullanmalarını zorlaştıran aynı zamanda çocuk ölümlerine de yol açan Spinal Müsküler Atrofi'nin (SMA) en ağır şekli TİP 1 hastası sekiz aylık yeğeni Rüzgar Erdoğan'ın tedavisi için yardım kampanyası başlattı.

Rüzgar'ın SMA'nın tedavisinde kullanılan Zolgensma adındaki gen terapisine ihtiyacı olduğunu belirten Erdoğan şu açıklamayı yaptı: "Zolgensma Amerika ve İsrail'de yapılabiliyor ve tüm masraflar dahil tutarı 2.5 milyon dolar. Bir hayırseverden 1 milyon dolar destek almayı başardık ancak geri kalan 1.5 milyon dolar için yardımlarınıza ihtiyacımız var. Rüzgar'ın Zolgensma alınabilmesi için gerekli olan testi geçti bu anlamda yardımlarınızın hiçbiri heba olmayacak."

RÜZGAR'IN AİLESİNDEN ÇAĞRI: OĞLUMUZA ŞANS VERİN

Rüzgar'ın ebeveynleri İpek ve Gürkan Erdoğan yazdıkları "Lütfen oğlumuza bir şans verin !" başlıklı mektupla yardım kampanyası için çağrıda bulundu.

Erdoğan çifti mektupta şunları ifade etti :

"16 Ağustos'ta oğluma SMA TİP 1 teşhisi kondu. SMA'nın ne olduğuna dair en ufak bir fikrim yoktu maalesef zor yoldan öğrenmek zorunda kaldım: SMA genetik bir hastalık ve hareket edebilmemiz için gerekli olan SMN1 geninin vücutta var olmaması sebebiyle, beslenme ve solunum kaslarının gelişememesine, sinyal alamayan motor nöronların zamanla ölmesine sebep olduğu için günümüzde çocuk ölümlerinin bir numaralı sebebi. Gelişemeyen kaslar yüzünden hastalar beslenme, solunum, yürüyememe, dik duramama, boynunu tutama gibi sonuçlar ile yüzleşmek zorunda kalıyorlar.

"Bunun nasıl bir his olduğunu anlatamam, anlatmaya çalışmayacağım bile. Ancak hepinizin bilmenizi isterim ki, 'Zaman her şeyin ilacı' sözü büyük bir yalan… Oğlum 'baba bu neden benim başıma geldi?' diye sorarsa diye korkuyorum ve ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Kelimeler, düşünceler boğazıma düğümleniyor.

"Her anne baba gibi bizim de hayallerimiz vardı, basit şeyler, oğluma bisiklet sürmeyi öğretecektim, birlikte top oynayacaktık, araba sürmeyi öğretecektim ona. Bunlar şu an çok uzakta görünüyor, şu an yaşayacak mı oğlum ondan bile emin değilim.

"Umarım, kalbinizde oğlumu kurtarmak için biraz yer açıp bize yardımcı olabilirsiniz."


Kaynak: DHA

Etiketler: İngiltere, Tarkan, Dünya

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

ABD’de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haberler
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı Haberler
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı Haberler
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı
Ölümcül virüsü yenen 77 yaşındaki kadın yoğun bakımdan böyle çıktı Haberler
Ölümcül virüsü yenen 77 yaşındaki kadın yoğun bakımdan böyle çıktı
Korona nedeniyle ABD’de ailelere yapılacak destek dudak uçuklattı Haberler
Korona nedeniyle ABD'de ailelere yapılacak destek dudak uçuklattı
’Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum’ diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri Haberler
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
İtalya’dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü Haberler
İtalya'dan sonra bir Avrupa ülkesi daha salgına esir! Bir günde 738 kişi öldü
Volkswagen’den dikkat çeken koronavirüs hamlesi! Logusunu değiştirdi Haberler
Volkswagen'den dikkat çeken koronavirüs hamlesi! Logusunu değiştirdi

Son Dakika Dünya Haberleri

19:32: Denizli korona virüsüne karşı mücadelesine aralıksız devam ediyor - Haberler 19:32: Sağlık Bakanı Koca: Uygulamayı okul tatili olarak görmeyin.Verilen ara uzatılacak - Haberler 19:30: Koca: "Toplam hasta, test, kaybedilen vaka, yoğun bakımdaki hasta sayıları, iyileşen hasta sayısı... - Haberler 19:29: Fırıncılar ihtiyaç sahiplerine korona virüs nedeniyle ücretsiz ekmek dağıtıyor - Haberler 19:28: Ordu'da trafik kazası: 3 yaralı - Haberler 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı - Haberler 19:01: ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor - Haberler 17:46: İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı - Haberler 17:25: Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı - Haberler 15:42: Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi - Haberler 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı