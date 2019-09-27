İngiltere'de yaşayan trans erkek, doğurduğu çocuğun babası olmak için verdiği hukuk mücadelesini kaybetti

32 yaşındaki trans erkek Freddy McConnell'ın hukuk mücadelesi 2018 yılında doğum yapmasıyla başladı ve geçtiğimiz günlerde davayı kaybetmesiyle sona erdi.

Guardian gazetesi için dijital muhabir olarak çalışan Freddy McConnell, çocukluğundan beri cinsel kimliği hakkında sıkıntılar yaşamış ve 2010 yılında trans erkek olmaya karar vermiş. Yani bir kadın bedeniyle doğan ancak kendisini erkek hisseden Freddy cinsiyetini değiştirerek erkek olmayı seçmiş.

2018 YILINDA DOĞUM YAPTI

2013 yılından sonra hormon tedavisine başlayan ve Amerika'da geçirdiği bir operasyonla göğüslerini de aldıran Freddy McConnell'ın rahim ve diğer üreme organları ise yerli yerinde durmaya devam etmiş.

2016 yılında bir sağlık kuruluşundan yardım alarak hamile kalmaya ve çocuk sahibi olmaya karar veren McConnell 2018 yılında doğum yaptı ve sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Bu süreç için hormon tedavisini durduran ve doğurganlığını yeniden kazanmak için ilaçlar alan McConnell tekrar adet görmeye bile başladı.

KENDİ DOĞURDUĞU ÇOCUĞUN BABASI OLMAK İSTEDİ

Freddy McConnell'ın hukuk mücadelesi doğum yaptıktan sonra başladı. Resmi kayıtlara çocuğunun annesi olarak kaydedilen Freddy bunu değiştirip çocuğunun babası olarak tanınmak isteyerek bir dava açtı.

Uzun süren mahkemeler sürecinden sonra talebi reddedilen Freddy maalesef hala yasalara göre çocuğunun babası olarak kabul edilmiyor ve resmi belgelerde 'anne' tanımlamasına sahip.

HİKAYESİ FİLM OLDU

Freddy McConnell'ın bu ilginç ve zorlu mücadelesi bir belgesel filme de dönüşmüş durumda.

Freddy, gösterimi yapılan ve beğenilen film sayesinde sesini daha çok duyurma şansına sahip olacak. Filmin adı: Denizatı; Doğum Yapan Baba. Doğada yavrularını doğuran erkek tür olarak bilinen denizatlarının filmin adına ilham olmuş olması ise hiç şaşırtıcı değil.