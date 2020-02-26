İngiltere'de yere çöp atan kişi 11 yıl sonra mahkemeye çıkarıldı

İngiltere 'nin Manchester kentinde 11 yıl önce yediği sandviçin kağıdını yere atan Grace Firth isimli kişiye para cezası verildi.

55 STERLİN CEZA KESİLDİ

Ağustos 2009'da gıyabında mahkeme masrafları dahil 370 sterlin (Yaklaşık 2945 TL) cezaya çarptırılan Grace Firth, duruşmada mahkeme celbi eski evine gönderildiği için hakkında dava açıldığından bile haberi olmadığını söyledi. Yargıç, şimdi 32 yaşında olan Firth'ün açıklamasını kabul etti. Mahkeme masrafları silinirken ceza da 55 sterline (Yaklaşık 438 TL) indirildi.

CEZALARI BELEDİYELER ADINA ÖZEL ŞİRKETLER KESİYOR

İngiltere'de başkent Londra'da yere sigara izmariti, sakız ya da başka bir çöp atmanın cezası 65 sterlin (Yaklaşık 517 TL). Belediyeler tarafından toplanan bu cezaların 15 gün içinde ödenmemesi halinde, dava açılıyor, cezanın miktarı 2500 sterline (Yaklaşık 19 bin 900 TL) kadar çıkabiliyor. Belediyeler yerlere çöp atanları cezalandırmak için özel güvenlik şirketleriyle anlaşıyor.

KESİLEN CEZALAR 4 KATTAN FAZLA ARTTI

İngiltere'de geçen yıl Ağustos'ta yayımlanan verilere göre son altı yıl içinde kesilen cezaların oranı dört kattan fazla arttı. İngiliz Guardian gazetesine göre 2018'de belediyeler 250 bin'den fazla kişiye yere çöp atmak suçundan ceza kesti. Bu cezaların yüzde 86'sının belediyeler adına çalışan özel şirketler aracılığıyla kesildiği açıklandı.