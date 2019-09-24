Haberler » Politika » Haber

İngiltere'de yüksek mahkemeden parlamento kararı

İngiltere'de yüksek mahkeme, parlamentonun askıya alınmasını hukuka aykırı buldu.

24.09.2019 13:27İngiltere'de yüksek mahkemeden parlamento kararı
İngiltere'de yüksek mahkeme, parlamentonun askıya alınmasını hukuka aykırı buldu.

İngiltere'de yüksek mahkeme, Başbakan Boris Johnson'ın parlamentoyu askıya alma kararını hukuka aykırı buldu. Yüksek mahkeme, Johnson'un hukuka uygun davranmadığını, parlamentonun askıya alınması kararıyla, geçerli bir gerekçe gösterilmeden parlamentonun anayasal işlevlerini yerine getirmesinin engellendiğini belirtti. Parlamentonun askıya alınmasının hukuka aykırı olduğu kararının 11 yargıç tarafından alındığı ve parlamentonun askıya alınması kararının hükümsüz olduğu bildirildi. - LONDRA

Boris Johnson, Parlamento, İngiltere, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
14:27 TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Meclis Başkanvekili Zon ile görüştü
14:18 Kurtulmuş, Japonya Komeito Partisi heyetini kabul etti
14:11 Milli Beka Hareketinden 55 kişi AK Parti'ye üye oldu
14:10 MHP'den çocuk parklarını düzenleme teklifi
14:10 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Türkiye dimdik ayakta duruyor"
13:54 Japon heyetten ak parti'ye ziyaret
13:44 TBMM Başkanı Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin'le görüştü