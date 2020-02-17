İngiltere'deki doktor açığı Türk hekimlere fırsat yaratacak

İngiltere 'nin sağlık sektöründe ihtiyaç duyduğu çalışan açığını Brexit'ten sonra Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden gidermeye çalışması İngiltere'deki Türk doktorlar için yeni fırsatlar yaratacak.

Birleşik Krallık bundan sonra AB ülkeleri dışından gelecek doktor ve hemşirelerin vize başvurularında esnekliğe giderken sağlık sistemindeki açığı kapatmak için AB dışından sağlık çalışanı istihdam etmeye hazırlanıyor.

İngiltere'deki Türk sağlık çalışanlarına bu fırsattan yararlanmaları ve kariyerlerini bu doğrultuda planlamaları için bir sağlık semineri düzenlendi.

Londra'daki Özel Mediwell Kliniği'nin düzenlediği seminerde, Birleşik Krallık'ta bulunan ve kariyerine devam etmek isteyen doktorlara ve İngiltere'ye gelerek sağlık sektöründe iş bulmak isteyen sağlık çalışanlarına faydalı bilgiler verildi.

Seminere konuşmacı olarak Mediwell Kliğini'nin direktörü ve Basildon Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Turhan Çömez, Oxford Üniversitesi Hastanesi'nden Ece Yılmaz, Eda Baltepe ve Naz Başaran konuşmacı olarak katıldı.

İngiltere'de yaşayan ve ülkeye yeni gelen Türk sağlık çalışanlarının ilgi gösterdiği seminerde, Birleşik Krallık'ta sağlık hizmetlerinin çalışma sistemi ve ulusal sağlık hizmetleri hakkında bilgi verildi. Konuşmacılar ayrıca, İngiltere'de doktor olarak nasıl çalışılır, ülkedeki sağlık hizmetlerinin düzenlemeleri ve denetimleri, hemşire ve ebe olarak çalışma koşulları konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

İngiltere'deki sağlık sistemine adapte olmak ilk şart

Seminerde konuşan Dr. Çömez, Türkiye ile İngiltere'deki sağlık sisteminin farklı işlediğinin altını çizerek burada kariyerine devam etmek isteyen hekimlerin iki ülke arasındaki sağlık sistemi arasında karşılaştırma yapmak yerine bu ülkedeki sisteme ayak uydurmaları gerektiğini aksi halde sistemle çatışma halinde olacaklarını bunun da başarısızlığa neden olacağını belirtti.

Çömez, sisteme ayak uydurmaya ve adapte olmaya çalışmanın önemli olduğunun altını çizdi. Dr. Çömez konuşmasında, İngiltere hastanelerinin büyük bir doktor ve hemşire açığı bulunduğuna dikkat çekerek, bunun Türk sağlık çalışanları için bir fırsat olacağını dile getirdi. Çömez, çalışkan ve başarılı Türk hekimlerinin buradaki başarısının Türkiye için bir gurur kaynağı olacağını ifade etti.

Türkiye'den 500'e yakın hekim İngiltere'de çalışmak istiyor

500'e yakın sağlık çalışanın İngiltere'deki hekimlik yapmak için yeterlilik sınavlarına hazırlandığını ifade eden Çömez bunun Türkiye için büyük bir sosyal sermaye kaybına neden olacağı ve beyin göçü yaratacağına dikkat çekti.

Çömez, Mediwell Kliniği olarak bugüne kadar onlarca doktora deneyim kazandırdıklarını belirterek burada kariyerine devam etmek ve mesleğinde ilerlemek isteyen tüm sağlık çalışanlarına ellerinden gelen bütün desteği göstereceklerinin ifade etti.

Oxford Üniversitesi'nden Dr. Ece Yılmaz da İngiltere'de yabancı olarak hekimlik yapmanın imkansız olmadığını ancak bunun çalışmak ve kendini geliştirmekle mümkün olacağını kaydetti.

Yılmaz, İngiltere'de hekimlik yapmak isteyen Türk doktorlara yeterlilik sınavları ve bunların kategorileri ile iş görüşmelerine hazırlanma teknikleri hakkında faydalı bilgiler verdi.

Seminerin sonunda konuşmacılar katılımcıların sorularını yanıtladı.

İngiltere'de 100 binden fazla sağlık personeli açığı var

İngiltere hükümeti geçtiğimiz yıl kasım ayında, Brexit süreciyle birlikte ulusal sağlık sistemindeki (NHS) hekim ve hemşire açığını karşılamak üzere AB dışından gelen vasıflı göçmen yasası ile ilgili değişiklikler yaptı. Buna göre yeni NHS vizesiyle Türkiye dahil AB dışından gelen doktor ve hemşirelerin vize başvuru ücretlerinde indirime gidilirken vize başvurularının hızlandırılması kararlaştırıldı.

İngiltere Sağlık Kurumu'nun geçtiğimiz yıl yayımladığı rapora göre ülkede 44 bini hemşire olmak üzere 106 bin sağlık çalışanı açığı bulunuyor.