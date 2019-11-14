Haberler » Güncel » İngiltere'deki hastanelerde bekleme süresi en kötü seviyede - Haber

İngiltere'deki hastanelerde bekleme süresi en kötü seviyede

İngiltere'deki hastanelerin ekimde acil durum hastalarının tedavi süreleri bakımından en kötü performansı gösterdiği belirtildi.

14.11.2019 20:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:00İngiltere'deki hastanelerde bekleme süresi en kötü seviyede
'deki hastanelerin ekimde acil durum hastalarının tedavi süreleri bakımından en kötü performansı gösterdiği belirtildi.
İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetlerince (NHS) yayımlanan ekim verilerine göre, bekleme listesindeki hastaların sayısı 4,42 milyona ulaştı.
18 hafta altında bekleyenlerin oranı yüzde 84,8 olurken, bu oran yüzde 92'lik hedefin altında kaldı. Böylece 2012'den beri en kötü performans elde edildi.
Kaza ve acil durum hastalarının yüzde 83,6'sı ilk 4 saatte kabul veya sevk edildi. Bu da yüzde 95'lik hedefin altında kalırken, 2004'ten beri en kötü seviye olarak kayıtlara geçti.
Kanser hastalarının sadece yüzde 76,9'u ilk 62 günde tedavi görmeye başlarken, bu oran da yüzde 85'lik hedefe ulaşamadı.
En önemli ikinci sorun
Sağlık sistemi, Brexit tartışmalarının ardından ikinci en önemli sorun olarak gösteriliyor. Tüm partilerin vaatleri arasında sağlık sistemiyle ilgili sorunları çözmek yer alıyor.
Ekimde ortaya çıkan tablonun, 12 Aralık seçimleri öncesi iktidardaki Muhafazakar Parti için olumsuz sonuçlara yol açabileceği değerlendiriliyor.

İngiltere, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:44 Caminin tadilat parasını çalan çocuklar güvenlik kamerasında
20:44 Ankara'da kamyonet traktöre çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
20:44 NATO Endüstri Forumu'nda "Çin" kaygısı
20:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihi ve ahdi yükümlülüklerimiz çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk...
20:40 SAADET ÖĞRETMEN, İNTİHARDAN HEMEN ÖNCE ANNESİNİ ARAYIP HELALLİK İSTEDİ
20:24 Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi
19:59 Meteoroloji, Ankara ve İstanbul'a kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu
19:37 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta çözüm için sergilenen çabalar maalesef Güney'de karşılık bulmadı
15:11 Son dakika: İmamoğlu'nun "Gerek yok" diyerek iptal ettiği arıtma tesisini Bakanlık yapacak
19:34 Son dakika: Tutuklanan Ahmet Altan'ın tahliye talebi mahkeme tarafından reddedildi
20:22 ABD Savunma Bakanlığı: F-35 sistemindeki ALIS programı artık ihtiyaçları karşılamıyor
20:24 Gözaltına alınan Rabia Naz'ın babası ve gazeteciler mahkemeye sevk edildi
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 20:47:00