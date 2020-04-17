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İngiltere'deki sağlık çalışanlarına feribotlu destek

İngiltere'deki sağlık çalışanlarına feribotlu destekİngiltere, (DHA) Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid -19) salgınının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İngiltere'de, bir feribot kaptanı, nehir üzerinde feribotu kendi etrafında döndürerek Ulusal Sağlık Servisi...

17.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 17.04.2020 14:56
İngiltere 'deki sağlık çalışanlarına feribotlu destek
İngiltere, (DHA) Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid -19) salgınının en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İngiltere'de, bir feribot kaptanı, nehir üzerinde feribotu kendi etrafında döndürerek Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına destek verdi.
Dünyayı etkileyen koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek sürüyor. Sağlık çalışanlarına bir çok ülkeden sıradışı destek destek geldi. Bunlardan bir tanesi de İngiltere'de yaşandı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Woolwich semtinde bir feribot kaptanı Thames Nehri üzerinde saniyelerce korna çalıp, feribotu kendi etrafında döndürerek, koronavirüs salgınının başkahramanları olan NHS çalışanlarına destek verdi. O anlar kameralara yansıdı. Nehrin ortasında kendi etrafında dönen feribot renkli sahnelere neden oldu. O anlar sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
İNGİLTERE'DE SON DURUM
Dünya genelinde koronavirüse yakalananların sayısı 2 milyonu geçmişken en son verilere göre, İngiltere'de enfekte olan kişi sayısı 104 bin 148'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 13 bin 759'a yükseldi. İngiltere’deki sağlık çalışanlarına feribotlu destek

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İngiltere, DHA, Güncel
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