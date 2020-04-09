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İngiltere'den Boris Johnson açıklaması: Durumu iyiye gidiyor

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs (Covid-19) semptomlarının devam etmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Johnson'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

09.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:28
İngiltere'den Boris Johnson açıklaması: Durumu iyiye gidiyor

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs (Covid-19) semptomlarının devam etmesi sonucu hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı Johnson'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ve karantina sürecinin ardından semptomlarının devam etmesi sonucu geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Boris Johnson'ın durumunun iyiye gittiğini ve 'yatakta oturabildiğini' ifade etti. 5 Nisan hastaneye kaldırılan Johnson, Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a kabine toplantılarına başkanlık etme yetkisi vermişti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Philip Hammond, Boris Johnson, Koronavirüs, İngiltere, Dünya
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