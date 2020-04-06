İngiltere'den Boris Johnson açıklaması: Johson solunum cihazına bağlı değil

İngiltere Başbakanı Johnson'ın sözcüsü, semptomları devam eden ve dün gece hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın solunum cihazına bağlandığına ilişkin haberleri yalanladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü Johnson'ın solunum cihazına bağlı olduğuna dair haberleri yalanladı. Sözcü, "Başbakan Londra'daki Thomas Hastanesinde rahat bir gece geçirdi" ifadelerini kullandı. Johnson'un koronavirüs semptomları 'hafif' olarak tanımlanırken; öksürük ve yüksek ateşin devam ettiği açıklandı.

Kaynak: DHA