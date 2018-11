14 Kasım 2018 Çarşamba 22:57



LONDRA (İHA) – İngiltere 'de Bakanlar Kurulu , ülkenin AB ile vardığı Brexit anlaşmasını onayladı.İngiltere Başbakanı Theresa May kabinedeki bakanlar ile yaptığı toplantı sonrası basına açıklamada bulundu. May, kabinenin nihai kararının Brexit anlaşmasını desteklemek olduğunu belirtti. May, "Tüm kalbimle kesinlikle inanıyorum ki bu Birleşik Krallık 'ın tamamının çıkarları için en iyi karardır" ifadelerini kullandı. - LONDRA