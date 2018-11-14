- İngiltere
'den 'Brexit' onayı
LONDRA - İngiltere'de Bakanlar Kurulu
, ülkenin AB
ile vardığı Brexit anlaşmasını onayladı. İngiltere Başbakanı Theresa May
kabinedeki bakanlar ile yaptığı toplantı sonrası basına açıklamada bulundu. May, kabinenin nihai kararının Brexit anlaşmasını desteklemek olduğunu belirtti. May, "Tüm kalbimle kesinlikle inanıyorum ki bu Birleşik Krallık
'ın tamamının çıkarları için en iyi karardır" ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği,Kabine,İngiltere
14 Kasım 2018 Çarşamba 23:57