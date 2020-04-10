Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İngiltere'den Esed rejiminin kimyasal silah kullandığını belirten KSYÖ raporu destek

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Esed'in kimyasal silah saldırılarının sorumlularından hesap sorulmasını sağlamak için uluslar arası ortaklarla çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

10.04.2020 00:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 00:30
İngiltere'den Esed rejiminin kimyasal silah kullandığını belirten KSYÖ raporu destek
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Esed'in kimyasal silah saldırılarının sorumlularından hesap sorulmasını sağlamak için uluslar arası ortaklarla çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.
Raab, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (KSYÖ) Esed rejiminin 24-27 Mart 2017'de Suriye'nin Hama bölgesinde sarin ve klor gazı kullandığı teyit edilen raporuna ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Bu korkunç saldırıların, Esed rejiminin kendi halkına karşı sürekli kimyasal silah kullanma politikasının bir parçası olduğunu kaydeden Raab, KSYÖ'ye "kapsamlı" çalışması için teşekkür etti.
"İngiltere'nin Esed'in kimyasal silah kullanımının irdelenmesi ve sorumlulara hesap sorulmasını sağlamak için ortaklarıyla yorulmadan çalışmaya devam edeceğini" belirten Raab, "Kimyasal silahların kullanımı uluslararası bir suçtur ve asla meşru gösterilemez." ifadesini kullandı.
KSYÖ raporu
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), çarşamba günü Suriye'nin Hama kentinin kuzeyindeki Latamne beldesine Mart 2017'de düzenlenen kimyasal saldırıyı Esed rejimi güçlerinin gerçekleştirdiğini açıkladı.
KSYÖ'nün yayımladığı raporda, rejim güçlerinin, 24-27 Mart 2017'de Latamne'ye düzenlediği hava saldırısında sarin ve klor gazı kullandığı belirtildi.
Raporda, 24 Mart'ta Suriye rejimine ait bir SU-22 savaş uçağının Şayrat Hava Üssü'nden kalkarak Latamne beldesinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 16 kişinin yaralandığı, tarım alanlarının zarar gördüğü ve bölge halkına ait hayvanların telef olduğu vurgulandı.
Bir gün sonra da Esed rejime ait helikopterin Latamne'deki hastaneyi hedef aldığı belirtilen raporda, bu saldırıdan ise biri doktor en az 32 kişinin etkilendiği ve 3 kişinin öldüğü ifade edildi.
KSYÖ tarafından 2018 yılında kurulan Soruşturma ve Tanımlama Ekibi'nin, Suriye'de ilk defa bir saldırıda suçluyu işaret ettiği aktarılan raporda, bu tespitin Esed rejimine yönelik yeni hesap verme çağrılarına yol açabileceğine işaret edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Bill Gates’ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı’nı bulur Haberler
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı'nı bulur
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Putin’den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Prof. Dr. Mehmet Öz’den korkutan korona sözleri: Şu anda 2 virüs var Haberler
Prof. Dr. Mehmet Öz'den korkutan korona sözleri: Şu anda 2 virüs var
Salgını kontrol altına alan Çin’de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar Haberler
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti Haberler
Yastıkla poz veren diğer ünlülerin aksine sade paylaşımıyla hayranlarını mest etti
Haberler ›› Güncel ››İngiltere'den Esed rejiminin kimyasal silah kullandığını belirten KSYÖ raporu destek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:54: Ordu'daki 4 büyüklüğünde deprem - Haber 01:51: Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü, 8 saat sonra cinayeti itiraf etti - Haber 01:48: BM, Irak'ta hükümeti kurma görevinin Kazimi'ye verilmesinden memnun - Haber 01:44: Trump, Rusya ve Suudi Arabistan ile petrol fiyatlarını görüştü - Haber 01:44: Nijerya'da fidye için 24 kişi kaçırıldı - Haber 00:37: Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu - Haber 00:09: Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti - Haberler 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler