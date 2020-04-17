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İngiltere'den getirilen 61 kişi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurda yerleştirildi

İngiltere'den getirilen 61 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Kırıkkale'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

17.04.2020 21:10 | Son Güncelleme: 17.04.2020 21:28
İngiltere'den getirilen 61 kişi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurda yerleştirildi
İngiltere 'den getirilen 61 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Kırıkkale 'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.
Alınan bilgiye göre, Ankara Esenboğa Havalimanı'na getirilen 61 kişi, polis eşliğinde 3 otobüsle Kırıkkale'ye ulaştı.
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı Ümmü Hatun Kız Öğrenci Yurdu'na getirilenler, ateşleri ölçüldükten sonra tek kişilik odalara yerleştirildi.
Polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.
Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Kırıkkale Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görevli psikolog ve sosyologlar da karantina altındaki vatandaşlara destek sağlayacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırıkkale, İngiltere, Ankara, Polis, Güncel
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