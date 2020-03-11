İngiltere'den IMF'nin "afet fonu"na 150 milyon sterlinlik katkı
Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İngiltere'nin Afet Etkilerinin Sınırlanması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu'na 150 milyon sterlinlik katkıda bulunacağını bildirdi.
11.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:10
Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İngiltere 'nin Afet Etkilerinin Sınırlanması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu'na 150 milyon sterlinlik katkıda bulunacağını bildirdi.
IMF'den yapılan açıklamada, İngiltere'nin Kovid-19 salgınına karşı ülke ekonomisinin desteklenmesi için açıkladığı teşvik paketi kapsamında IMF bünyesinde bulunan Afet Etkilerinin Sınırlanması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu'na da destek sunacağı belirtildi.
Açıklamada, İngiltere'nin, bu kapsamda, 75 milyon sterlini hibe, geri kalanı ise talebe bağlı olarak bütçeye ek olmak üzere, toplam 150 milyon sterlin katkıda bulunacağı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen IMF Başkanı Kristalina Georgieva, koordineli para ve maliye politikası önlemlerinin sağlık sorunlarının hafifletilmesine yardımcı olacağını ve ülkenin karşılaştığı ekonomik zorluklarda hane halkıyla işletmeleri destekleyeceğini vurguladı.
Georgieva, birlikte çalışarak küresel zorlukların üstesinden gelinebileceğini ve herkes için refahın yeniden sağlanabileceğini belirtti.
IMF'den yapılan açıklamada, İngiltere'nin Kovid-19 salgınına karşı ülke ekonomisinin desteklenmesi için açıkladığı teşvik paketi kapsamında IMF bünyesinde bulunan Afet Etkilerinin Sınırlanması ve Borcun Hafifletilmesi Fonu'na da destek sunacağı belirtildi.
Açıklamada, İngiltere'nin, bu kapsamda, 75 milyon sterlini hibe, geri kalanı ise talebe bağlı olarak bütçeye ek olmak üzere, toplam 150 milyon sterlin katkıda bulunacağı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen IMF Başkanı Kristalina Georgieva, koordineli para ve maliye politikası önlemlerinin sağlık sorunlarının hafifletilmesine yardımcı olacağını ve ülkenin karşılaştığı ekonomik zorluklarda hane halkıyla işletmeleri destekleyeceğini vurguladı.
Georgieva, birlikte çalışarak küresel zorlukların üstesinden gelinebileceğini ve herkes için refahın yeniden sağlanabileceğini belirtti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Uluslararası Para Fonu, İngiltere, Ekonomi
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