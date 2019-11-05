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İngiltere'den İran'ın nükleer taahhütlerini azaltmasına tepki

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma niyetinin İngiltere'nin ulusal güvenliği için tehdit oluşturduğunu bildirdi.

05.11.2019 20:42 | Son Güncelleme: 05.11.2019 20:42İngiltere'den İran'ın nükleer taahhütlerini azaltmasına tepki
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma niyetinin İngiltere'nin ulusal güvenliği için tehdit oluşturduğunu bildirdi.
Raab, yaptığı yazılı açıklamada, "İran'ın son eylemleri açıkça anlaşmaya aykırı ve ulusal güvenliğimiz için tehdit teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.
Yapıcı uluslararası diyalog yoluyla konuya bir çözüm bulmak istediklerini belirten Raab, "İran'ın taahhütlerine bağlı kalması ve anlaşmaya tam uymaya acilen geri dönmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmada verdiği sözleri yerine getirmediği gerekçesiyle dördüncü adım olarak yarından itibaren Kum kentinde bulunan Fordo Nükleer Tesisi'ndeki bin 44 santrifüje gaz enjekte etmeye başlanacağını açıklamıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere, İran, Güncel

Kaynak: AA

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