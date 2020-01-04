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İngiltere'den İran ve Irak'a seyahat uyarısı

İngiltere Hükümeti, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından vatandaşlarından zorunlu olmadıkça İran ve Irak'a seyahat etmemelerini istedi.

04.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:56 İngiltere'den İran ve Irak'a seyahat uyarısı
Hükümeti, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından vatandaşlarından zorunlu olmadıkça İran ve 'a seyahat etmemelerini istedi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Süleymani'nin ölümü ve bölgedeki gerilimin artmasının ardından Irak ve İran için seyahat tavsiyelerinin güncellendiği belirtildi.
İngiliz vatandaşlarından zorunlu olmadıkça İran'a seyahat etmemeleri istenen açıklamada, ülkede olan İngilizlere de dikkatli olmaları ve medyayı takip etmeleri uyarısında bulunuldu.
Benzer uyarı Irak için de yapılırken, Irak'ın kuzeyi bunun dışında tutuldu.
Süleymani'nin öldürülmesi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.
Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

İngiltere, Irak, İran, Güncel

Kaynak: AA

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