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İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç

İngiliz hükümetinin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance, yeni tip koronavirüsün binlerce kişinin ölmesine yol açacağını ve süreç içinde 20 bin veya daha az kişinin ölmesinin iyi bir sonuç olacağını söyledi.

18.03.2020 09:03 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:17

Koronavirüs sebebiyle 72 ölüm ve 1960 vakanın yaşandığı İngiltere'de, hükümetin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance'in yaptığı açıklamalar ülkede paniğe sebep oldu.İngiltere Parlamentosunun Sağlık ve Sosyal Bakım Komitesinde, Kovid-19'la mücadeleye ilişkin soruları yanıtlayan Vallace, yeni tip koronavirüsün binlerce kişinin ölmesine yol açacağını ve süreç içinde 20 bin veya daha az kişinin ölmesinin iyi bir sonuç olacağını söyledi.

İngiltere genelinde şu an 35 bin ila 55 bin kişiye virüs bulaşmış olabileceğini kaydeden Vallance'a, hükümetin yaklaşımının ölü sayısını yüz binlerden on binlere indirip indirmeyeceği soruldu.

"20 BİN VE ALTINA İNDİREBİLİRSEK BU İYİ BİR SONUÇ"

Olası ölü sayısını indirmeyi umduklarını kaydeden Vallance, "Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, her yıl mevsimsel gribin yaklaşık 8 bin can aldığı düşünülüyor. Kovid-19'da bunu 20 bin ve altına indirebilirsek bu iyi bir sonuç olacaktır. Bu, hala korkunç ve halen çok sayıda ölüm demek" diye konuştu. Vallance, bu sayının bile sağlık hizmetleri üzerinde büyük bir yük anlamına geldiğinin altını çizdi.

"SEYAHAT ETMEYİN" TAVSİYESİ

Dışişleri Bakanı Dominic Raab da İngiliz vatandaşlarına 30 gün boyunca yurt dışına seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu. Raab, gidenlerin de seyahat kısıtlamaları ve olası uçuş iptalleri nedeniyle bulundukları ülkelerde mahsur kalabileceği uyasında bulundu.

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İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: 20 bin ölümle kalırsak iyi bir sonuç
Etiketler : Güncel

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