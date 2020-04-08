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İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Salgının ne zaman zirve yapacağını bilmiyoruz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü, İngiliz hükümetinin koronavirüsün (Covid-19) yayılmasının ülkede ne zaman zirve noktaya geleceğini bilmediğini açıkladı.

08.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:36
İngiltere'den koronavirüs açıklaması: Salgının ne zaman zirve yapacağını bilmiyoruz

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü, İngiliz hükümetinin koronavirüsün (Covid-19) yayılmasının ülkede ne zaman zirve noktaya geleceğini bilmediğini açıkladı.

İngiliz medyasındaki habere göre, Başbakan Johnson'ın sözcüsü, koronavirüsün her gün daha fazla can aldığı ülkede, yayılmanın ne zaman zirve noktasına geleceğinin bilinmediğini söyledi. Sözcü, açıklamasında, "Zirvenin ne zaman olacağını söylemek için çok erken. Odaklanmamız gereken nokta, hastalığın yayılmasını önlemek" ifadelerini kullandı.

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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, "Modelleme, zirvenin önümüzdeki birkaç hafta içinde beklenenden daha erken geleceğini öne sürüyor" ifadelerini kullanmıştı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Boris Johnson, Koronavirüs, İngiltere, Dünya
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