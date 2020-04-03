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ingiltere'den kritik uyarı: Londra'da 15 kişiden biri enfekte olabilir

İngiltere'nin başkenti Londra'daki vakalardan yola çıkarak Imperial College London Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada, her 15 kişiden birinin koronavirüse (Covid-19) yakalanmış olabileceği ifade edildi.

03.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:16
ingiltere'den kritik uyarı: Londra'da 15 kişiden biri enfekte olabilir

İngiltere 'nin başkenti Londra 'daki vakalardan yola çıkarak Imperial College London Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada, her 15 kişiden birinin koronavirüse (Covid-19) yakalanmış olabileceği ifade edildi.

Koronavirüs salgınında ölü ve vaka sayısının her gün arttığı İngiltere'den salgının yayılma hızı ile ilgili açıklama geldi. İngiltere'de faaliyet gösteren Imperial College London adlı üniversite tarafından paylaşılan verilere göre, ülke nüfusunun yüzde 1.2 ila 5.4'ünün koronavirüse yakalanmış olabileceği ifade edildi. Bu sayılara göre 8 milyon 900 bin kişinin yaşadığı başkent Londra'da ortalama 600 bin kişinin virüse yakalanmış olabileceği öne sürüldü.

İNGİLTERE'DE SON DURUM

İngiltere'de son resmi sayılara göre 2 bin 926 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken; 34 bin 192 kişide de virüs tespit edildi. Ülkedeki güncel sayıların bugün akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İngiltere, Londra, Dünya
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Haberler ›› Dünya ››ingiltere'den kritik uyarı: Londra'da 15 kişiden biri enfekte olabilir - Haberler

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