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İNGİLTERE'DEN NEPAL'E YÜRÜYEN 73 YAŞINDAKİ GEZGİN İSTANBUL'DA YOLCUĞUNA DEVAM EDİYOR

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ İngiltere'den Nepal'e yürüyen ve İstanbul'a ulaşan 73 yaşındaki gezgin kadın, Avcılar'dan Galata Kulesi'ne yürüyor.

02.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:49İNGİLTERE'DEN NEPAL'E YÜRÜYEN 73 YAŞINDAKİ GEZGİN İSTANBUL'DA YOLCUĞUNA DEVAM EDİYOR

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

'den 'e yürüyen ve 'a ulaşan 73 yaşındaki gezgin kadın, 'dan Galata Kulesi'ne yürüyor.

Nepal'deki yoksul çocuklar için İngiltere'den hareket eden ve 1 yıldır yanında çekerek taşıdığı küçük karavana ile yürüyen gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope (73) Cumartesi günü İstanbul'a geldi. Elektronik cihazlarını şarj etmek ve kişisel temizliği için Avcılar'da bir gece dinlenen Pope, yolculuğuna devam ediyor. Avcılar'dan sabah saatlerinde hareket eden 73 yaşındaki gezgin, yanında çekerek taşıdığı karavana ile D-100 Karayolu'ndan Galata Kulesi'ne yürüyor. Yolculuğu sırasında bazı sürücüler araçlarını durdurup Rosie Swale Pope ile  fotoğraf çektirirken, bazı sürücülerse araçlarından el salladı.

Torunlarının gönderdiği parayla geçimini sağlayan Pope, soğuk havalarda karavanasında polarını giyerek uyduğunu ve üşümediğini söyledi. İstanbul'daki yolculuğu sırasında karşılaştığı insanların samimi olduğunu belirten Pope, 5 Aralık'ta Galata Kulesi'nde bir Türk arkadaşı ile buluşacağını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Yürüyüşünden görüntü

-Araçlarını durdurarak fotoğraf çektirmek isteyenlerden görüntü

-Genel ve Detaylar



İngiltere, İstanbul, Avcılar, Nepal, Güncel

Kaynak: DHA

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