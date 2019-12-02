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İngiltere'den Nepal'e yürüyen 73 yaşındaki gezgin İstanbul'da yolculuğuna devam ediyor

İNGİLTERE'den Nepal'e yürüyen ve İstanbul'a ulaşan 73 yaşındaki gezgin kadın, Avcılar'dan Galata Kulesi'ne yürüyor.

02.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:58İngiltere'den Nepal'e yürüyen 73 yaşındaki gezgin İstanbul'da yolculuğuna devam ediyor
İNGİLTERE'den 'e yürüyen ve 'a ulaşan 73 yaşındaki gezgin kadın, 'dan Galata Kulesi'ne yürüyor.

Nepal'deki yoksul çocuklar için 'den hareket eden ve 1 yıldır yanında çekerek taşıdığı küçük karavan ile yürüyen gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope (73) Cumartesi günü İstanbul'a geldi. Elektronik cihazlarını şarj etmek ve kişisel temizliği için Avcılar'da bir gece dinlenen Pope, yolculuğuna devam ediyor. Avcılar'dan sabah saatlerinde hareket eden 73 yaşındaki gezgin, yanında çekerek taşıdığı karavan ile D-100 Karayolu'ndan Galata Kulesi'ne yürüyor. Yolculuğu sırasında bazı sürücüler araçlarını durdurup Rosie Swale Pope ile  fotoğraf çektirirken, bazı sürücülerse araçlarından el salladı.Torunlarının gönderdiği parayla geçimini sağlayan Pope, soğuk havalarda karavanında polarını giyerek uyduğunu ve üşümediğini söyledi. İstanbul'daki yolculuğu sırasında karşılaştığı insanların samimi olduğunu belirten Pope, 5 Aralık'ta Galata Kulesi'nde bir Türk arkadaşı ile buluşacağını söyledi.


- İstanbul

İngiltere, İstanbul, Avcılar, Nepal, Güncel

Kaynak: DHA

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