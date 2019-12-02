Haberler » Güncel » İngiltere'den nepal'e yürüyen 73 yaşındaki gezgin istanbul'da yolcuğuna devam ediyor - Haber

İngiltere'den nepal'e yürüyen 73 yaşındaki gezgin istanbul'da yolcuğuna devam ediyor

İngiltere'den Nepal'e yürüyen ve İstanbul'a ulaşan 73 yaşındaki gezgin kadın, Avcılar'dan Galata Kulesi'ne yürüyor.

02.12.2019 18:41 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:46
'den 'e yürüyen ve 'a ulaşan 73 yaşındaki gezgin kadın, 'dan Galata Kulesi'ne yürüyor.
Nepal'deki yoksul çocuklar için İngiltere'den hareket eden ve 1 yıldır yanında çekerek taşıdığı küçük karavan ile yürüyen gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope (73) Cumartesi günü İstanbul'a geldi. Elektronik cihazlarını şarj etmek ve kişisel temizliği için Avcılar'da bir gece dinlenen Pope, yolculuğuna devam ediyor. Avcılar'dan sabah saatlerinde hareket eden 73 yaşındaki gezgin, yanında çekerek taşıdığı karavan ile D-100 Karayolu'ndan Galata Kulesi'ne yürüyor. Yolculuğu sırasında bazı sürücüler araçlarını durdurup Rosie Swale Pope ile fotoğraf çektirirken, bazı sürücülerse araçlarından el salladı.
Torunlarının gönderdiği parayla geçimini sağlayan Pope, soğuk havalarda karavanında polarını giyerek uyduğunu ve üşümediğini söyledi. İstanbul'daki yolculuğu sırasında karşılaştığı insanların samimi olduğunu belirten Pope, 5 Aralık'ta Galata Kulesi'nde bir Türk arkadaşı ile buluşacağını söyledi.
İngiltere'den nepal'e yürüyen 73 yaşındaki gezgin istanbul'da yolcuğuna devam ediyor

İngiltere, İstanbul, Avcılar, Nepal, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:53 İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor - Haber
19:52 Hatay'da engelli öğrencilerin hazırladığı "Engelsiz Müzikal" sahnelendi - Haber
19:52 Tekirdağ tbmm başkanı şentop geleneksel tıp merkezi açılışına katıldı - Haber
19:52 Kütahya-kazanın ardından mahalleli yolu kapattı - Haber
19:47 Yüzlerce Suriyeli Telabyad'a dönüş yaptı - Haber
19:24 İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor - Haber
19:04 Cumhurbaşkanının veto ettiği düzenlemeyle ilgili gerekçeli açıklama geldi - Haber
18:58 İBB'nin Basın Koordinatörü Süleyman Sarılar oldu - Haber
18:17 Cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş: Halkım bilsin, böyle bir hastalığım var - Haber
17:53 Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı süresi içerisindeki ilk vetosu kendi partisine - Haber
19:51 Putin teknolojik cihazlarda "yerli yazılım şartı" yasasını imzaladı
18:46 Necati Şaşmaz'ın boşanma aşamasında olduğu eşinden yeni açıklama: Neden sakladı?
16:36 Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara oda kiralıyor
11:04 Avcılar 316 kiloluk yaban domuzu vurdular
2.12.2019 20:02:27