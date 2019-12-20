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İngiltere'den Nepal'e yürüyen 73 yaşındaki gezgin İstanbul'da

İngiliz yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yürüyerek Asya'ya geçti.

20.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 20.12.2019 13:25 İngiltere'den Nepal'e yürüyen 73 yaşındaki gezgin İstanbul'da
İngiliz yazar, gezgin ve maraton koşucusu Rosie Swale Pope, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yürüyerek 'ya geçti.
Pope, çocuklara yardım için 'den 'e doğru çıktığı yolculuğuna devam ediyor. Bir süre önce 'a gelen ve burada mola veren Pope, Avrupa Yakası'ndan Asya'ya yürüyerek geçmek için Valiliğe başvurdu. İstanbul Valiliğinin verdiği izinle Pope, mini karavanıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü yürüyerek geçti.
Pope, köprüyü geçerken bol bol fotoğraf çektirdi.
Gazetecilere açıklama yapan Pope, İngiltere'den Nepal'in Katmandu şehrine yürüyerek gittiğini anlattı.
'Evim' dediği arabasını da yanında götürdüğünü belirten Pope, "Asıl amacım Katmandu'daki çocuklara yardım toplamak ve onların eğitimine katkı sağlamak." dedi.
Pope, köprüden yürüyerek geçmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederek, şöyle devam etti:
"Asya'dan Avrupa'ya geçeceğim. Bunun için çok heyecanlı ve mutluyum. İstanbul'u da çok seviyorum. Hayatımda hiç görmediğim ilgiyi burada gördüm. 2 yıl önce kalça kemiğimi kırdım. Ama şimdi güzel bir şekilde beraber koşuyoruz."
Pope'ye köprüden geçerken polis eskortunun yanı sıra AŞ Genel Müdürü Renay Onur ve Adım Adım Derneği üyeleri de eşlik etti.

İngiltere, İstanbul, Nepal, Asya, Güncel

Kaynak: AA

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