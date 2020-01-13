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İngiltere'den Nepal'e yürüyen gezgin, Gemlik'te mola verdi

Nepal'deki çocuklara yardım etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla İngiltere'den bu ülkeye yürüyen Rosie Swale Pope, Bursa'nın Gemlik ilçesinde mola verdi.

13.01.2020 18:32 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:34
'deki çocuklara yardım etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 'den bu ülkeye yürüyen Rosie Swale Pope, Bursa'nın ilçesinde mola verdi.
2018 yılında yola çıkan ve arkasında eşyalarının bulunduğu aracı da çekerek günde 20 kilometre kateden Pope, Gemlik'te vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Orhangazi ilçesinden Gemlik'e ulaşan kadın gezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yürüyüşü boyunca en büyük ilgiyi de 'de gördüğünü söyledi.
Birmingham'dan Katmandu'ya destek için yola çıktığını belirten Pope, şunları kaydetti:
"Benim koşumun bir amacı var; fakir çocuklara yardım etmek için yola çıktım. Türkiye'den ve Türk insanının tavırlarından çok memnun kaldım. Boğaz köprüsünden geçerken çok güzel, sihirli bir manzara ile karşılaştım. Yolculuğum sırasında farklı ülkelerde sorunlar yaşamıştım, Türkiye'de hiçbir yerde görmediğim kadar nazik insanlarla karşılaştım. İstanbul'da yağmurlu bir günde yardımıma koşan birisi, kirlenen yüzümü suyla temizlemişti. Türkiye'de güvendeyim."
İngiltere'den Nepal'e yürüyen gezgin, Gemlik'te mola verdi

İngiltere, Türkiye, Gemlik, Nepal, Güncel

Kaynak: AA


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