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İngiltere'den sağduyu çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin tüm partilere sağduyu çağrısında bulundu.

03.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:59 İngiltere'den sağduyu çağrısı
Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin tüm partilere sağduyu çağrısında bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İranlı General Kasım Süleymani'nin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) güçleri tarafından öldürülmesine ilişkin tüm partilere sağduyu çağrısında bulundu. Raab açıklamasında, Süleymani'yi hep Kudüs güçleri tarafından yapılan tehditlerle tanıdıklarını ancak öldürülmesine ilişkin ABD ve İran arasında çıkabilecek çatışmalara karışmayacaklarını belirtti. İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn de partilere sağduyu çağrısında bulunarak, İngiltere'nin olası çatışmalara karışmaması gerektiğini savundu. - LONDRA

Mevlüt Çavuşoğlu, Kasım Süleymani, İngiltere, Güncel

Kaynak: İHA

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