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İngiltere'den Şarm eş-Şeyh'e uçak seferlerine yeşil ışık

İngiliz yönetimi yaklaşık 4 yıl sonra Mısır'ın turistik beldesi Şarm eş-Şeyh'e uçuşlar için yeşil ışık yaktı.

22.10.2019 17:56İngiltere'den Şarm eş-Şeyh'e uçak seferlerine yeşil ışık
İngiliz yönetimi yaklaşık 4 yıl sonra Mısır'ın turistik beldesi Şarm eş-Şeyh'e uçuşlar için yeşil ışık yaktı.
İngiltere'nin Kahire Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiliz hükümeti "Şarm eş-Şeyh'e uçuş yapılmaması tavsiyesinin kaldırıldığını" hava yolu şirketlerine bildirdi.
İngiliz Büyükelçi Geoffrey Adams, iki ülkenin güvenlik uzmanları arasında yapılan uzun süreli çalışmaların ardından böyle bir karar aldıklarını aktardı.
Ne olmuştu?
31 Ekim 2015'te St. Petersburg seferini yapmak üzere Şarm eş-Şeyh'ten kalkan Rus yolcu uçağı, havalandıktan kısa süre Sina Yarımadası yakınlarında düşmüş, uçaktaki 224 kişiden kurtulan olmamıştı.

Rus yolcu uçağının Mısır'da düşmesinin "büyük olasılıkla" terör örgütü DEAŞ veya bağlı grupların uçağa önceden yerleştirdikleri bombanın patlaması sonucu gerçekleştiği öne sürülmüştü.
Olayın ardından Rusya ve İngiltere gibi birçok ülke Mısır'a uçuşları durdurmuştu.
Rusya başta olmak üzere başkent Kahire'ye uçuşları başlatan ülke yönetimleri, Şarm eş-Şeyh uçuşlarına sıcak bakmıyor.

İngiltere, Kahire, Güncel

Kaynak: AA

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