İngiltere'den tıbbi yardım için Türkiye'ye teşekkür

Türkiye 'nin yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle gönderdiği tıbbi yardım İngiltere 'ye ulaşırken, İngiliz yetkililer Türkiye'ye teşekkür etti.

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait "A400M" tipi kargo uçağı, Londra yakınlarındaki Brize Norton Askeri Havaalanı'na iniş yaptı. Uçaktaki heyet, Covid-19'la mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini İngiliz yetkililere teslim etti. İngiltere Dışişleri Bakanlığı nezdindeki Avrupa Bakanı Wendy Morton, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ı arayarak teşekkürlerini iletti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, JOHNSON'A MEKTUP GÖNDERDİ

Gönderilen yardımı teslim alan İngiliz komutanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19 tedavisi gören Başbakan Boris Johnson'a gönderdiği mektubu aldığı ve böyle sıkıntılı bir zamanda yardımda bulunan Türkiye'ye teşekkür ettiği aktarıldı.

Öte yandan İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Twitter hesabından, "Dostumuz ve müttefikimiz Türkiye'ye bu cömert teklifi için çok büyük teşekkürler. Bu koruyucu ekipmanlar, Covid-19'la mücadelede ön safta yer alan İngiliz sağlık çalışanları için hayati öneme sahip" açıklamasını yaptı.

(İHA)