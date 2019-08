İngiltere ile Türkiye arasındaki mimari farklılıklar ve en yeni dekorasyon trendleri hakkında konuştuk...

İNGİLTERE VE TÜRKİYE ARASINDA MİMARİ VE DEKORASYON AÇISINDAN NE GİBİ FARKLILIKLAR VAR?

Kültürler ve yaşam biçimi, bölgenin mimarisini doğrudan etkiler. Hiç şüphesiz doğu ve batı mimarisi için de aynı durum söz konusu. Örneğin, doğu mimarisinde görülen estetik anlayış, sezgisel algılanabilir bir model olarak karşımıza çıkarken, batı mimarisi simetri ve matematik ile şekillenmiştir. Bu bağlamda, doğu ve batının kültürel farklılığı mimariye büyük bir zıtlık kazandırıyor. Aynı zamanda mekan algısı ve estetik algısı da doğu ve batı arasında farklılık gösteriyor.

İngiltere ve Türkiye bazında konut iç mekan dekorasyonları ele alındığında ise alanların fonksiyonlarının ve kullanım biçimlerinin iç dekorasyonda farklılıklar yarattığını söylemek mümkündür. Kültür ve yaşam biçiminin yanı sıra, bölgesel ve iklimsel özelliklerin yarattığı farklılıklar da mimariyi etkiler. Kullanılacak malzeme ve stil üzerine düşünülürken bunlar göz önünde bulundurulur.

Hem İngiltere hem de Türkiye'deki dekorasyon çözümlerinde ortak nokta ve beklentinin, iç mekan konforu ve mekanın akıllı kullanımı olduğunu söylemek mümkündür.

BİR DEKORASYONUN HEM GÖZE HİTAP ETMESİ HEM DE ALANI KULLANIŞLI KILMASI İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Mekan çok iyi analiz edilmeli. Analitik veriler ve estetik beklentiler çok iyi anlaşılmalı. Bu sayede mekanın hem kullanışlı olup hem de göze hitap etmesi uyum içerisinde sağlanır. Müşterilerin fikirleri de göz ardı edilmemelidir. Bu aşamada onlarla beraber çalışmamız, ihtiyaca en iyi şekilde cevap verme açısından önemlidir. Ayrıca tasarım yapılırken günceli de takip etmek, dikkat edilmesi gereken bir konudur.

İLERİ TEKNOLOJİ PROGRAMLAMALARIN VE 3D MODELLEMELERİN TASARIM SÜRECİNDE NASIL BİR FAYDASI OLUYOR?

Dijital çağda teknolojinin sağladıklarını kullanmak, kendimizi geliştirmek adına bizim için oldukça önemli.

Bu konuda Londra'da öncü olduğumuz alanlar var; geliştirdiğimiz "Urbanist 4D Gerçeklik" teknolojisi ile, mimari tasarım sürecimizde VR teknolojisi (Virtual Reality- Sanal Gerçeklik) kullanarak oluşturduğumuz proje simülasyonlardan yararlanıyoruz.

VR kulaklıklar, drone kameralar ve özelleştirilmiş yazılımların da dahil olduğu VR teknolojisinin en son gelişmiş ürünlerini kullanarak, müşterilerin evlerinin bitince nasıl görüneceğine dair "gerçek" bir simülasyon oluşturmayı başarıyoruz. Çünkü tasarım sürecinde ne kadar planlı olursanız olun, yeni bir konut tasarlamak her zaman bir takım risklerin alınmasını gerektiren, sonu belirsiz bir iştir.

YAŞAM ALANINDAN TASARRUF ETMEK VE MEKANI DAHA VERİMLİ KULLANABİLMEK İÇİN YAPILABİLECEK EN KOLAY MİMARİ DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR?

En kolay hareket mekan içinde pozitif ve negatif alanı dengelemektir; aktif kullandığımız pozitif alan kadar aktif olarak kullanmadığımız negatif alanı dengelemek...

Dekorasyon tercihlerimizde akıllı malzemeler ve mobilyalar kullanmalıyız, fazla ve aşırı objelerden kurtulmalıyız. Seçimlerimizde alandan tasarruf etmek için kompakt ve mutlaka mekana uygun çözümler seçmeliyiz.

BUGÜNE KADAR YAPTIĞINIZ EN İLGİNÇ VE DİKKAT ÇEKEN PROJELERİNİZDEN BİRİNİ PAYLAŞIR MISINIZ?

Her projenin kendine has özellikleri olduğuna inandığımızdan, her müşterimize kendisine özel ve benzersiz yaklaşımı hak ettiği bilinciyle yaklaşıyoruz. Bu yüzden bizler için her projenin ayrı bir önemi var. Farklı ölçeklerde ve tipolojilerde çalışmalar sürdürüyoruz.

Örnek vermem gerekirse, Londra'nın "platinum üçgeni" olarak bilinen Mayfair, Belgravia ve Knightsbridge bölgelerindeki binalar, meydanlar ve sokakların etkileyici bir mimari kimliği var. Bu bölgedeki evlerin neredeyse tamamının mevcut tarihi yapısını koruyarak yenileme yapıyor ve restore ediyoruz. Yapılarda ön ve arka cepheler korunuyor, geri kalan kısımlar ise baştan aşağı yeniden tasarlanıyor ve inşaat uygulaması tamamlanıyor. Bu bölgede gerçekleştirdiğimiz projelerin benim için farklı bir yeri var; çünkü mimari olarak geçmiş tasarımlardan ilham alarak, modern tasarımları harmanlıyor ve bu sayede üstün tasarımlar sunmuş oluyoruz.

İSKANDİNAV TASARIMLAR VE DEKORASYON SON BİRKAÇ YILDIR OLDUKÇA REVAÇTA. BU KADAR SIK TERCİH EDİLMESİNİN NEDENİ NEDİR SİZCE?

İskandinav tasarım bir trend olmaktan çıkıp, günümüzde kullanıcılar için bir ritüele dönüştü. Her yıl farklı, yeni trendler gündeme gelip etkisini kaybetse de İskandinav tasarım ilk günkü gibi önemli bir rol oynuyor. İskandinav tasarımda görülen sadeliğin, temiz çizgilerin ve işlevselliğin ön planda olması ve kalabalık iç mekan anlayışından ziyade az ve öz anlayışı benimsemesiyle ün kazanmıştır. Hayatın getirdiği yoğunluktan dolayı insanlar yaşam alanlarının daha sade, az ve kullanışlı olan eşyalarla sürdürmek istiyorlar. Burada da İskandinav tasarım terimi hayatımıza giriyor.

DEKORASYON PLANLAMASINDA YAPILAN EN BÜYÜK YANLIŞLAR NELERDİR?

Daha önce de belirttiğim gibi mekanı ve mekanın potansiyelini iyi anlamadan yapılan tasarımlar bize başarısız iç mekanlar getirecektir. Müşterinin öncelikleri mekan analiziyle ve yaratılan çözümlerle birleşmediğinde de ortaya başarısız çalışmalar çıkabilir.

Bunlarla birlikte uygulama sürecini doğru planlama ve başarılı yönetim büyük önem taşıyor. Çok iyi tasarlanmış bir mekan yanlış uygulama ile başarısız sonuçlar verebilecektir.

Her projenin farklı özellikler taşıdığına ve her birinin farklı bir mimari yaklaşıma ihtiyacı olduğuna inanıyorum. Bu nedenle projelendirmelerimizde, kullanıcıların ihtiyaçlarını ve mekanın sunduğu fırsatları dikkate alarak, projenin yapısına uygun, özgün tasarımlar geliştiriyoruz. Bu yaklaşım, kullanıcıların ihtiyaçlarına özel öncü çözümler üreterek geleceği yansıtan yapılar ve mekanlar tasarlamamıza imkan sağlıyor.

MİMARİDE MEVCUT TRENDLERE UYMAK NE KADAR ÖNEMLİ? ŞU AN GÖZE ÇARPAN TRENDLER NELER VE SİZ ÖNÜMÜZDEKİ MİMARİ VE DEKORASYON MODASINI NASIL YORUMLUYORSUNUZ?

Mimarlık ve tasarım endüstrisi sürekli gelişiyor ve değişiyor. Günümüzün yenilikçi teknolojik gelişmelerine cevap verebilmek için aynı derecede benzersiz ve yaratıcı çözümler sunmak gerekiyor. Bu gelişimin bir parçası olmak, kalıpları kırarak trendlere yön vermeyi amaçladık ve birçok konuda öncü olduk. Örneğin "Urbanist 4D Sanal Gerçeklik" projesi ile mimari tasarım süreçlerinde VR teknolojisini kullanan ilk ofislerden biri olduk.

İyi tasarım zamansız olduğu için trendlere inanmıyorum. Ancak birini seçmek gerekirse, İtalyan lüksünün tüm dünyada tasarımlar için ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum. Barok desenler, bol miktarda ayna, çok fazla güneş ışığı ve bitkiler, kişiye özel mobilyalar ve cesur tasarım çizgileri günümüzde çok popüler.

İYİ TASARLANMIŞ VE DEKORE EDİLMİŞ BİR EVİ NASIL TANIMLARDINIZ? HANGİ DETAYLAR BİR EVİ BU KATEGORİYE SOKABİLİR?

Aslında tasarım, insanların hayatlarına dokunmak ve onlar için fark yaratmaktır. Hem mekânsal hem de görsel olarak kullanıcıların yaşam koşullarına ve stillerine hitap eden alanların hepsi bana göre iyi tasarlanmış alanlar olarak tanımlanabilir. Tasarımın zarafetini, güzelliğini ve zenginliğini kullanıcıyla buluşturan özgün detaylar bir evi bu kategoriye sokar.