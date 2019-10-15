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İngiltere'den Türkiye'ye silah ihracatı açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Türkiye'ye silah ihracatı lisanslarını incelemeye aldıklarını ve bu süreçte Suriye'de kullanılabilecek yeni silah ihracı lisansı vermeyeceklerini söyledi.

15.10.2019 15:42
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Türkiye'ye silah ihracatı lisanslarını incelemeye aldıklarını ve bu süreçte Suriye'de kullanılabilecek yeni silah ihracı lisansı vermeyeceklerini söyledi.
İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Raab, "Türkiye'ye silah ihracatı lisanslarını sürekli ve dikkatli inceleme altında tutuyoruz." dedi.
Türkiye'ye Barış Pınarı Harekatı ile ilgili kaygılarını ilettiklerini belirten Raab, "Bu incelemeyi sürdürürken Suriye'deki askeri operasyonlarda kullanılabilecek hiçbir yeni silah ihracatı lisansı vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.
İngiliz basını, İngiltere'nin dün yapılan Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısında gündeme getirilen Türkiye'ye toplu silah ambargosuna itiraz ettiğini ve bu yönde ortak karar alınmasını önlediğini iddia etmişti.
İngiltere'den Türkiye'ye silah ihracatı açıklaması

İngiltere, Türkiye, Suriye, Güncel

Kaynak: AA

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