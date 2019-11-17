İngiltere deplasmanda Kosova'yı 4-0 mağlup etti

EURO 2020 Elemeleri A Grubu 8. ve son hafta maçında İngiltere, deplasmanda Kosova ile karşılaştı. Fadil Vokrri Stadı'nda oynanan mücadeleyi İngiltere 4-0'lık skorla kazandı ve 8'de 7 ile grubu lider tamamladı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren goller, 32. dakikada Winks, 79. dakikada Kane, 83. dakikada Rashford ve 90+1. dakikada Mount'tan geldi.

MURIQI SAKATLIĞI YÜZÜNDEN FORMA GİYEMEDİ

Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriqi'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı Kosova, grubu 11 puanla 3. sırada tamamladı. Kosova, Mart ayındaki play-offta deplasmanda Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

İngiltere ise sadece Çekya'ya deplasmanda 2-1 mağlup oldu ve 21 puanla EURO 2020 biletini aldı.