İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt İranlı Mevkidaşıyla Bir Araya Geldi

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:33



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:33

Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüştü.İran Dışişleri Bakanlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre Hunt ve Zarif, görüşmede ikili ilişkiler, nükleer anlaşma kapsamında ekonomik işbirliğinin gelişmesi ve İran ile ticaretin devam ettirilebilmesi için AB'nin kuracağı özel mali mekanizmayı (SPV) ele aldı.Açıklamada Zarif ve Hunt'ın bölgesel önemli gelişmeler ve Yemen'deki savaşın sona erdirilmesi için de fikir alışverişinde bulunduğu kaydedildi.