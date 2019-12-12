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İngiltere erken seçim için sandık başında

İngiltere, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci içerisinde erken seçim için sandık başına gitti.

12.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:34İngiltere erken seçim için sandık başında
, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci içerisinde erken seçim için sandık başına gitti.

Yaklaşık 46 milyon seçmenin bulunduğu ülkede oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de (TSİ 10.00) başladı. Avam Kamarasının yeni üyelerinin belirleneceği seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 22.00'ye kadar (TSİ 01.00) sürecek. 650 seçim bölgesinde 3 bin 322 aday Avam Kamarası için yarışacak. Seçime, Muhafazakar Parti, İşçi Partisi, Liberal Demokrat Parti, Yeşil Parti, Brexit Partisi, Değişim İngiltere Partisi, İskoç Ulusal Partisi, Plaid Cymru Galler Partisi, Demokratik Birlik Partisi ve Sinn Feid Partisi katılacak.

Hükümeti kurmak için 326 milletvekili gerekiyor

Seçimde dar bölge çoğunluk sistemine göre en çok oyu alan parti parlamentoya girecek. İngiltere'de hükümet kurulabilmesi için 326 sandalyeye ulaşılması gerekiyor.

Neden erken seçime gidildi?

Brexit referandumunun üzerinden 3.5 yıl geçmesine rağmen Brexit krizi hala çözülemedi. Parlamento Brexit konusunda ikiye bölünmüş durumda. Brexit yanlısı Başbakan Boris Johnson, Brexit ile ilgili yasa tasarılarını Avam Kamarasından geçirebilecek çoğunluğa sahip olmadığı için parlamentoyu erken seçime çağırdı. Muhalefet milletvekillerinin de desteklediği çağrı sonucu İngiltere 2015'ten bu yana 3. kez sandık başına gitti.

Anketlerde Boris Johnson önde

Ülkede yapılan anketlerde Başbakan Boris Johnson'ın liderliğindeki Muhafazakar Parti yüzde 37 ile önde görülüyor. Jeremy Corbyn'nin liderliğindeki İşçi Partisi'nin yüzde 22, Jo Swinson'un liderliğindeki Liberal Demokrat Parti'nin yüzde 19, Nigel Farage'ın liderliğindeki Brexit Partisi'nin yüzde 11 ve Nicola Sturgeon'un liderliğindeki İskoç Ulusal Partisi'nin yüzde 4 oy alması bekleniyor. - LONDRA

İngiltere, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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