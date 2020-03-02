İngiltere Futbol Federasyonu Daniel Sturridge'e futboldan men cezası verdi

Trabzonspor'un öğle saatlerinde sözleşmesini feshettiği İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, bahis oynadığı gerekçesiyle İngiltere Futbol Federasyonu'ndan men cezası aldı. Sturridge, 17 Haziran 2020'ye dek FIFA ülkelerinde sahaya çıkamayacak. İngiliz futbolcuya ayrıca 150 bin sterlin para cezası verildi.

FEDERASYON KARAR "HOŞGÖRÜLÜ" DİYE TEMYİZE BAŞVURDU

Daniel Sturridge, Sevilla'ya olası transferi konusunda kardeşine içeriden bilgi verdiğinin kanıtlanması üzerine temmuz ayında iki haftalık men ve 75 bin Sterlin para cezasına çarptırılmıştı. İngiltere Futbol Federasyonu (FA) bu kararın "çok hoşgörülü" olduğunu vurgulayarak temyize başvurdu ve Sturridge adına daha önce reddedilen iki suçlama olduğu kanıtlandı. Bunun üzerine Daniel Sturridge 17 Haziran'a kadar uluslararası futboldan men edildi ve 150 bin Sterlin para cezasına çarptırıldı.